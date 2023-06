«Nous craignons pour la sécurité de nos enfants»: des travaux suscitent la crainte auprès des habitants de Rossignol

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un chantier de réhabilitation débutera le 5 juin sur la N801 qui traverse le village de Rossignol de part en part sur une longue ligne droite. La société en charge de ces travaux a pour objectif de remplacer le revêtement actuel et de réparer la fondation de la voirie. Et ce, afin de renforcer la structure et obtenir ainsi une portance compatible avec le trafic de poids lourds.