Auderghem lance sa 2e édition de l’apéro des habitants le 2 juin et sa bière de quartier

C’est une IPA blanche et elle s’appelle la Vieil Ouderghem, reprenant l’ancienne orthographe de l’entité. Cette bière pensée et produite dans un principe participatif relève le défi de traduire en goût le quartier du centre d’Auderghem. « Avec l’Assemblée de Quartier, nous avons d’abord constitué un noyau dur d’habitants et d’horeca du centre d’Auderghem qui était intéressé par l’idée de faire un clin d’œil au passé brassicole de la Commune », explique Sarah Touil, coordinatrice à la participation citoyenne. « Ensuite nous avons fait appel à Bière de Quartier, des spécialistes de ce genre de projet. »

La Vieil Ouderghem est une bière blanche, allusion aux blanchisseuses qui ont fait la renommée de la commune au début du 20e siècle. Pour le goût, « en plus des deux houblons, du blé, du malt d’orge et de l’avoine, les habitants ont décidé de rajouter du lierre terrestre pour rappeler le jardin botanique Jean Massart. Ça apporte une petite note aromatique florale et légèrement citronnée. Ce sera donc une bière originale mais qui plaira au plus grand nombre ».