Retour à la case départ à Presles: la population a jusqu’au 5 juin pour faire entendre sa voix concernant le projet agrivoltaïque d’Ether Energy

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’automne dernier, la société namuroise Ether Energy avait annoncé son intention de développer un champ agrivoltaïque à Presles, en bordure du bois de la Taille Marie. Elle lorgnait là une parcelle de 25 ha. Au sol, quelque 200 brebis d’un éleveur actuellement installé à Gerpinnes et plusieurs dizaines de ruches de deux apiculteurs de Jemeppe. Perchés sur des mats à deux mètres de hauteur, des panneaux censés produire et alimenter en électricité verte environ 5.000 ménages et PME.

Un projet séduisant sur papier… mais qui est semé d’embûches.