Serge Hardenne, 49 ans, se tue à moto à Liège: l’homme avait fait la Une des médias car il était un des trois bourreaux des enfants d’Erezée

Samedi soir, Serge Hardenne essayait une moto puissante à une quarantaine de mètres de chez lui à Bressoux. Pour une raison indéterminée, il avait perdu le contrôle de sa machine et percuté un bus à hauteur des portes à l’arrière. Le choc, survenu au carrefour formé par l’avenue Winston Churchill et la rue du Bouhay, avait été violent. D’autant plus violent que le motard ne portait pas de casque.