Un homme tente de se suicider au pont Père Pire à Huy

Les services de secours de la zone Hemeco sont intervenus ce mercredi après-midi à hauteur du pont Père-Pire, entre Huy et Wanze. Un homme, visiblement en détresse, a tenté de mettre fin à ses jours. « Nous avons été contactés peu après 13h30. L’individu voulait se jeter dans l’eau mais a été retenu, tant bien que mal, par sa compagne le temps que nos services arrivent sur place », informe la zone Hemeco.

Une fois les pompiers, plongeurs et ambulanciers sur place, l’homme a été maîtrisé « pour éviter qu’il aille plus loin, en attendant l’arrivée de renforts médicaux, qui l’ont ensuite pris en charge et transporté au CHR de Huy. »