Le SPF Finances renforce son service de lutte contre la fraude fiscale!

Son quotidien ? Faire la lumière sur des sociétés écrans et des constructions complexes notamment, à grande ou petite échelle.

Mais pour mener à bien ces missions, le SPF Finances a besoin de bras et lance un appel au recrutement d’une trentaine de personnes, à Bruxelles et en Wallonie.

Une séance d’information par Teams sera organisée le 6 juin prochain, de 18h à 19h pour les intéressés. Pour déposer sa candidature, il faut être titulaire d’un diplôme de master (ou équivalent) dans le domaine de l’économie ou du droit, d’un diplôme de master générique (ou équivalent) et d’un an d’expérience professionnelle pertinente ou d’un diplôme de bachelier (ou équivalent) dans le domaine de l’économie ou dans une orientation de droit ou de pratique juridique et de deux années d’expérience professionnelle pertinente.