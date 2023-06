Relais pour la vie de Durbuy : 24 heures de mobilisation au profit de la fondation contre le cancer avec "Les Gauff"

Des équipes, parrainées ou sponsorisées, se relayent pendant 24 heures, symbolisant ainsi le combat de chaque instant, mené par les patients soutenus par leurs proches et les soignants contre le cancer. Le cancer nous touche tous Chacun d’entre nous est un jour, de près ou de loin, confronté au cancer. En Belgique, on dénombre près de 71 000 nouveaux cas de cancer par an. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles, puisque la mortalité diminue en moyenne de 1 % par an. Cette baisse est due aux progrès de la recherche scientifique, c'est pourquoi son financement est la principale priorité de la Fondation contre le Cancer, avec la promotion d’un mode de vie sain et les projets de soutien aux personnes atteintes de cancers. Rien ne serait possible sans la solidarité et les dons qui permettent ces financements.

Les Relais pour la Vie ont lieu dans une trentaine de villes de Belgique. Vaste mouvement solidaire, ce n’est pas une compétition sportive, mais simplement l’occasion de se rassembler et de se mobiliser contre la maladie. Chacun court ou marche, selon ses possibilités physiques au cours de ces 24 heures rythmées par 3 moments-clés.

Samedi 3 juin 15h : Cérémonie d'ouverture dont le Tour d'Honneur des Battants : les “Battants”, des personnes qui ont vaincu le cancer ou sont encore en traitement, sont les invités d’honneur du Relais pour la Vie. L’événement célèbre leur courage et leur détermination. Les Battants effectuent le premier tour du Relais pour la Vie, encouragés par leurs proches, l’ensemble des participants et des parrains Les Gauff.

Samedi 3 juin 22h-22h30 : Cérémonie des bougies – Se souvenir, rendre Hommage et allumer la flamme de l'espoir : chacun peut acheter pour 5€ un sac à bougie et y inscrire un souhait, un message, réaliser un dessin, coller une photo... Ceux-ci seront disposés le long de la piste et illuminés ! Chaque lumière sera le signe d'un Espoir, d'une Fierté, d'un Souvenir, d'un Merci... Dimanche 4 juin 14h30 : Cérémonie de clôture – Remercier et encore Lutter : La Cérémonie de clôture met à l’honneur et remercie toutes les personnes qui ont participé au Relais pour la Vie.