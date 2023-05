Ce qui devait être une belle soirée en famille finit en séjour à l’hôpital pour une jeune Belge: «Il m’a même mordu la tête»

« On est arrivé sur la kermesse vers 23 heures et une heure plus tard, j’ai été soudainement attaqué par un rottweiler », raconte la jeune fille aux journalistes du Nieuwsblad. « Il est sorti d’une allée et a commencé à marcher derrière moi. Il m’a ensuite mordu le bras et je suis tombé. Le chien a continué à me mordre et m’a même mordu la tête ».