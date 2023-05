La Ville de Waremme achète une nouvelle épandeuse: «Pour une utilisation plus rapide»

Afin d’être encore plus réactive fasse aux intempéries, la Ville de Waremme vient d’investir 44.000 € dans une nouvelle épandeuse. « L’ancienne devenait vétuste et elle bloquait un camion durant toute la saison », explique Hervé Rigot, échevin des Travaux.

Le modèle choisi est plus rapidement opérationnel. « C’est un système qui se pose sur le nouveau camion que nous venons d’acheter et donc il peut être utilisable très rapidement pour répondre encore plus vite à la demande et assurer au mieux la sécurité des usagers de la route », conclut Hervé Rigot.