La Maison Hannon, bijou de l’Art nouveau à Saint-Gilles, s’ouvre au public: «Il n’y a pas que la maison Horta à découvrir»

Située à l’angle de l’avenue Brugmann et de l’avenue de la Jonction, la façade faite de briques claires et encadrée de ferronneries attire l’œil. Et pour cause, la maison Hannon constitue un joyau de l’Art nouveau à Saint-Gilles. Construit en 1902 par l’architecte Jules Brunfaut comme « maison portrait » pour le couple franco-belge Marie Debard et Edouard Hannon, l’édifice commence à retrouver son lustre. La restauration n’est pas terminée mais le rez-de-chaussée et le premier étage sont accessibles au public.

« Rachetée et sauvée par la commune il y a de nombreuses années, à l’instar de la Maison Horta, elle devient à son tour un élément incontournable du Parcours Art nouveau à Bruxelles et à Saint-Gilles en particulier », déclare le bourgmestre Jean Spinette (PS).

La première phase de restauration, lancée en 2014, s’est achevée l’an dernier. La façade, la cage d’escalier avec sa splendide fresque, le salon et la salle de réception (grand salon) sont terminés. Tant l’extérieur que l’intérieur constituent une « œuvre d’art ». « Tous les beaux-arts proviennent d’artistes belges tandis que l’art décoratif (meubles, vases, verres, textiles, lustres, etc.) sont français et signés Emile Gallé », note Grégory Van Aelbrouck, le conservateur. « Tout se répond dans une logique décorative. L’Art nouveau le permet car il est en pleine expansion et on voit tout un lange neuf apparaître. Il n’y a pas que la maison Horta à découvrir dans le style Art Nouveau. »

Grégory Van Aelbrouck. - Elio Germani

Tout ou rien

Contrairement à Victor Horta qui aimait « dépasser l’artisan dans les matières », ici, les matières ne sont pas retravaillées avec une volonté de sobriété. Le couple offre un voyage à travers les pièces : « La verrière est inspirée du Japon, le petit salon a un style français tandis que le grand salon renvoie à l’Antiquité », présente Gregory van Aelbrouck.

Salle de bain. - Elio Germani

« On a fait le choix de restaurer à l’identique car on a une quantité d’archives, de documents, de photos extrêmement rares. Grâce aux factures comptables, la composition des textiles, les modèles des radiateurs et même la puissance des ampoules ! », lâche Grégory Van Aelbrouck qui associe la recherche à la recréation. « Le textile est retissé en France tel qu’il était à l’origine. On veut garder ce savoir-faire français. »

Restauration. - Elio Germani

La porte a été volée et c’est donc une copie qui la remplace. Les vitraux sont reconstitués tandis que les meubles sont pour un tiers prêtés pour cinq ans par des musées français. Original, ajout, interprétation, tout est indiqué. Le conservateur refuse de faire du « faux vieux » : soit on peut refaire à l’identique, soit on ne fait rien. « Il faut assumer le temps qui a fait son œuvre », insiste le conservateur. Les enjeux contemporains ont aussi guidé la restauration pour améliorer les performances énergétiques tout en respectant le bâtiment, un difficile équilibre entre durabilité et authenticité.

Reconsitution des textiles. - Eli Germani

Impliquer le public

À l’étage, les chambres sont transformées en expositions temporaires sur l’Art Nouveau en partenariat avec le Musée Horta. « Capitale de l’Art nouveau, Bruxelles est fière de ses trésors et poursuit dans le cadre de cette année thématique l’ouverture de ce patrimoine remarquable au grand public pour en faire un outil de promotion et de rayonnement à l’international de notre Région » déclare Pascal Smet (one.brussels), secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Patrimoine.

Exposition à l’étage. - Elio Germani

31.000 visiteurs sont attendus par an. Une trentaine de visiteurs peut se présenter en même temps. Les photos sont autorisées. « Ce serait invraisemblable de les interdire surtout en 2023 et l’escalier s’y prête vraiment. Si l’on sent que la fresque pourrait être abîmée par le passage du public, on la protégera », poursuit Grégory Van Aelbrouck.

Cage d’escalier. - Elio Germani

Sur le prix du ticket d’entrée, deux euros serviront à poursuivre la restauration. « Le billet contribue à la restauration car l’édifice est un bien collectif », estime le conservateur. 80 % du prix seront dédiés au frais de fonctionnement.

Verrière. - Elio Germani

Des conférences et des visites thématiques sur chantier auront lieu. Il faudra attendre 2030 pour que la maison retrouve toute sa splendeur d’antant : dorures, pochoirs, mobiliers et végétaux de la serre seront réhabilités, suivis du jardin, de vitraux manquants ou encore de la toiture.

« 7 ans, ce n’est pas beaucoup objectivement car à chaque étape se pose la question de ce qu’on fait. C’est de l’archéologie, si on fait une erreur, ce n’est pas réversible », insiste Grégory Van Aelbrouck. Au total, 600.000 euros issus du public et du privé ont été investis jusqu’à présent dans le projet.

Photo d’époque. - Elio Germani

« Nous sommes parfois un peu trop modestes quand il s’agit d’affirmer notre statut de capitale internationale de l’Art nouveau ; il est temps que nous soyons un peu plus expansifs voire expressifs, justement dans l’esprit de l’Art nouveau et ce, au-delà de nos frontières », termine Rudi Vervoort (PS), ministre-président.