Pourra-t-on se balader dans le lac de Warfaaz vide? Spa va étudier le projet

L’échevin des Travaux aimerait qu’on crée une sorte de chemin didactique qui passerait à travers le lac et dans lequel on pourrait expliquer son histoire, ce qu’on retrouve comme plante, à quoi vont servir les travaux…

Le Lac de Warfaaz ne ressemble plus vraiment à un lac de nos jours. Le voilà à sec ou presque. La flore et la faune ont repris le terrain de l’eau depuis qu’on l’a vidé. Puisque le spectacle est très beau et amené à durer le temps des travaux, autant rentabiliser ce bel espace et faire de la pédagogie.

Une excellente idée, que Nicolas Tefnin n’est d’ailleurs pas le premier à avoir eu. Charles Gardier, député wallon et conseiller communal, avait demandé s’il était possible de réaliser quelque chose dans ce goût-là il y a quelques mois déjà. On lui avait alors répondu que malheureusement ce n’était pas possible à l’époque. Trop dangereux. Il était par exemple possible que l’on retrouve des poches d’eau, sous une fine couche de terre, dans laquelle on pourrait se noyer.

Sécurité et loisir

Concernant les futurs travaux, on avance petit à petit. Pour rappel, le but est que le lac serve à la fois de bassin d’orage et qu’il puisse continuer à avoir un intérêt touristique et de loisir. L’idée serait dès lors de pouvoir jouer avec le niveau de l’eau afin que le lac absorbe une partie de la pluie et que tout ne soit pas déversé directement dans le Wayai. Certaines parties resteraient sans eau. D’ailleurs, si des travaux n’étaient pas faits, la pression serait telle sur la route toute proche qu’elle pourrait céder. « Et si elle cède, Spa serait inondée. »

Bonne nouvelle, on sait maintenant quelle est la quantité de boue que l’on trouve sur place, ce qui permettra de savoir quelle quantité on va évacuer. Mauvaise nouvelle, on ne sait toujours pas ce qu’on va faire des boues. Suivant qu’on décide de faire un petit muret tout autour du lac avec ou qu’on la jette plus loin, par exemple, la solution est plus ou moins onéreuse. Pour avoir toutes les cartes en main afin de prendre la bonne décision, Spa mène en ce moment une étude écologique. En clair, des spécialistes doivent estimer quelle est la hauteur minimale de l’eau dans laquelle les poissons peuvent vivre. Il faut aussi déterminer quelles parties pourraient rester vides.