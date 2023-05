Spa envisage d’installer un parcours didactique dans le lac de Warfaaz vide

Le Lac de Warfaaz ne ressemble plus vraiment à un lac de nos jours. Le voilà à sec ou presque. La flore et la faune ont repris le terrain de l’eau depuis qu’on l’a vidé. Puisque le spectacle est très beau et amené à durer le temps des travaux, autant rentabiliser ce bel espace et faire de la pédagogie. L’échevin des Travaux aimerait qu’on crée une sorte de chemin didactique qui passerait à travers le lac et dans lequel on pourrait expliquer son histoire, ce qu’on retrouve comme plante, à quoi vont servir les travaux…

Une excellente idée, que Nicolas Tefnin n’est d’ailleurs pas le premier à avoir eu. Charles Gardier, député wallon et conseiller communal avait demandé s’il était possible de réaliser quelque chose dans ce goût-là il y a quelques mois déjà. On lui avait alors répondu que malheureusement ce n’était pas possible à l’époque. Trop dangereux. Il était par exemple possible que l’on retrouve des poches d’eau, sous une fine couche de terre, dans laquelle on pourrait se noyer.