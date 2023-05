Roland-Garros: Carlos Alcaraz cède un set à Taro Daniel mais file au troisième tour (vidéo)

Carlos Alcaraz a éliminé le Japonais Taro Daniel (ATP 112) au 2e tour du tournoi de tennis de Roland-Garros, mercredi après-midi sur la terre battue parisienne. L’Espagnol de 20 ans, N.1 mondial, a cependant cédé une manche au Nippon de 30 ans, originaire de New York, avant de s’imposer 6-1, 3-6, 6-1 et 6-2 en deux heures et 25 minute s de jeu. Alcaraz a ainsi gagné 32 de ses 35 matchs disputés cette saison.

Après un premier set facile, le vainqueur du dernier US Open a baissé son niveau et Daniel, qui a battu cette saison Casper Ruud à Acapulco et Zeverev à Miami, en a profité pour égaliser à une manche partout. Alcaraz a repris sa marche en avant et n’a plus été inquiété ensuite.