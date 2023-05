Primoz Roglic au départ du prochain Tour de France? Le directeur sportif de son équipe met les choses au clair

Le 28 mai dernier, Primoz Roglic a remporté le 106e Tour d’Italie (WorldTour), à l’issue de la 21e et dernière étape courue dimanche sur 126 kilomètres dans et autour de Rome. Le Slovène de la Jumbo-Visma s’est imposé avec 14 secondes d’avance sur le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), et 1 : 15 sur le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates). Avec cette performance, une question taraude de nombreux observateurs : le Slovène sera-t-il au départ du Tour de France ?

Merijn Zeeman, directeur sportif de l’équipe néerlandaise, a mis les choses au clair. Interrogé sur la chaîne Op1, il explique sur une possible participation du Slovène au Tour de France 2023 : « Nous avons d’autres projets. »