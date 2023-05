Règlement de comptes au RWDM: John Textor porte de lourdes accusations contre Thierry Dailly

On vous l’expliquait ce mercredi. Poussé vers la sortie par John Textor, le propriétaire américain du RWDM, Thierry Dailly a quitté la présidence du club molenbeekois, promu en Jupiler Pro League. Et dans un long communiqué publié sur le site web du club, John Textor a porté de lourdes accusations contre Thierry Dailly.

Et de préciser : « En résumé, les raisons de son licenciement de tous ses postes au club, y compris son dernier rôle de président du conseil d’administration, sont les suivantes : détournement des fonds du club, abus de pouvoir d’entreprise, perturbation de la gouvernance d’entreprise, comportement violent et intimidant de M. Dailly, entraînant un environnement de travail toxique. Mais aussi des actions et des déclarations incompatibles avec les valeurs qui nous sont chères en tant que club de football moderne ancré à Bruxelles. »

John Textor conclut son communiqué : « Accueillons ce nouveau chapitre avec enthousiasme et dévouement, dans la plus haute division du football professionnel belge. Des temps passionnants nous attendent et je suis reconnaissant de l’opportunité qui m’est donnée de mener le RWDM vers un avenir rempli de réussites et de moments mémorables. »