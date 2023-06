«Besoin d’un nouveau taf dans la construction?»: originale, cette campagne de recrutement lancée dans la région de Charleroi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Youri Mordant et François Romain sont deux jeunes entrepreneurs spécialisés dans la construction, l’un basé à Jumet, actif en menuiserie en tous genres, le second qui se déploie à Thy-le-Château, avec son entreprise familiale François R. Les deux entrepreneurs se connaissent via le club-affaires BNI, un cercle de réseautage : « Nous nous sommes aperçus, et nous ne sommes hélas d’ailleurs pas les seuls, qu’il y a de réels problèmes à recruter, à trouver du personnel », confie François Romain. « L’idée nous est alors venue, fin de semaine dernière, de lancer notre propre campagne de recrutement, via un canal original. »