Du diesel à la place de l’essence 95 dans les pompes de la Q8 de Bressoux: «Pour un plein, ça fout les boules»

Et visiblement, certains automobilistes qui ont fait le plein à cet endroit ont effectivement rencontré des soucis. C’était le cas notamment de Wendy et son mari, qui ont vu leur Renaut Clio endommagée.

« Lundi, mon mari s’est rendu à son boulot », confie la jeune femme au micro de RTL Info. « Avant d’y aller, il a décidé d’aller mettre de l’essence à la pompe de Bressoux. Ensuite, il est allé faire sa journée de travail. La voiture est donc restée immobilisée sur le parking pendant un peu plus de 8 heures ».

« En reprenant sa voiture, il a constaté qu’il avait une perte de puissance », continue-t-elle. « Il a tant bien que mal essayé de rentrer à la maison avec la voiture qui n’accélérait plus. Une fois arrivé, on a ouvert le capot car le moteur faisait un drôle de bruit ».

« Elle était fermée »

En catastrophe, Wendy décide alors de contacter ses beaux-parents pour emprunter leur véhicule, en dépannage. « Le lendemain, mon mari est passé devant la pompe et il a constaté qu’elle était fermée et qu’une personne nettoyait la pompe », déplore Wendy. « Il s’est arrêté pour demander ce qu’il se passait et c’est là qu’on lui a expliqué le problème ».

Immédiatement, le couple contacte Q8. « Ils ont directement reconnu le problème et ils nous ont envoyé un mail pour le confirmer, afin de faire reconnaître le sinistre », précise-t-elle. « Ils nous ont ensuite dit qu’ils reviendraient vers nous le plus rapidement possible ».