La présidente géorgienne se dit «confiante» sur un statut de candidat à l’Unioneuropéenne cette année

L’Union européenne a refusé en juin 2022 à la Géorgie le statut de candidat à l’intégration, qu’elle a en revanche accordé à l’Ukraine et à la Moldavie. Bruxelles demande à Tbilissi des progrès en matière d’indépendance de la justice, de lutte contre la corruption et le crime organisé notamment.

« Je veux voir la Géorgie surmonter les défis nationaux et internationaux et s’engager fermement sur la voie d’une intégration européenne à part entière. Et pour cela, il n’y a qu’une seule voie : que la Géorgie obtienne d’ici la fin de l’année le statut de candidat à l’Union européenne. Et je suis confiante », a déclaré Mme Zourabichvili devant le Parlement européen à Bruxelles.