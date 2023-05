Espagne: Pedro Sánchez accuse la droite de vouloir imiter Donald Trump

S’adressant aux députés et sénateurs socialistes trois jours après la déroute de son parti lors des élections municipales et régionales de dimanche, M. Sánchez a dénoncé une demi-douzaine de fois « le tandem formé par l’extrême droite et la droite extrême », affirmant qu’il n’y avait « aucune différence entre le Parti populaire et Vox » et que les deux partis étaient bonnet blanc et blanc bonnet.

Le Parti populaire (PP) a largement remporté les élections municipales et régionales de dimanche, prenant notamment six régions jusqu’alors contrôlées par les socialistes. Mais, dans au moins cinq de ces régions, il dépend de Vox pour obtenir une majorité absolue dans les parlements locaux.