Roland-Garros: voici pourquoi le match de Novak Djokovic n’est pas diffusé en français sur des chaînes gratuites

Vous l’aurez sans doute remarqué mais le match de Novak Djokovic contre Marton Fucsovics lors du deuxième tour de Roland-Garros n’est pas diffusé sur la RTBF et ni sur les chaînes de France Télévision. Pour regarder ce match en Belgique, il faut passer par Eurosport.

Tout comme en 2021 et 2022, le tournoi de Roland-Garros propose à nouveaux des sessions de soirée en prime-time pour les téléspectateurs. Ces soirées sont nommées « night session » et sont en général réservées pour des grosses affiches. Toutefois, la RTBF, en Belgique et France Télévisions chez nos voisins français, ne diffusent pas ces affiches qui débutent à partir de 20h30.