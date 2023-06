Les partis sur le gril dans notre série politique: «Le PS est un parti sérieux qui dit ce qu’il fait et fait ce qu’il dit»

Un an avant les élections, on a le sentiment que la campagne est lancée. Est-ce aussi votre avis ? Les dossiers importants sur lesquels le gouvernement fédéral doit encore se prononcer risquent-ils d’en souffrir ?

Pour le PS, aucun dossier ne devrait en souffrir. Du 1er janvier au 30 juin 2024, la Belgique présidera le Conseil de l’Union européenne, ça mérite aussi notre attention.

Quels sont les 2 ou 3 thèmes principaux que vous allez mettre en avant pendant la campagne ?

Le bien-être des citoyens est le cœur de tous les combats du PS. L’emploi de qualité, l’amélioration du pouvoir d’achat, notamment la revalorisation des bas et moyens salaires, sont essentiels dans notre projet. Tout comme la justice fiscale. Le PS veut faire contribuer davantage les ultra-riches. Nous poursuivrons aussi notre combat permanent pour des soins de santé abordables et accessibles à tous et pour les pensions. Sans oublier la transition climatique pour une société plus juste et plus durable. Les plus faibles sont les premières victimes des dérèglements climatiques.