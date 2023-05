Terrible drame près d’Efteling: un homme tue une famille entière dans un accident de la route, il roulait à 250 km/h et se filmait juste avant l’impact

L’accident est survenu dans la nuit du vendredi au samedi 10 mars. La famille était composée d’un père et d’une mère âgés de 46 ans, d’un garçon de 13 ans et d’une fille de 10 ans. Quatre voitures ont été impliquées dans l’accident et aurait été causé par l’un des conducteurs.

Originaire de Breda, le suspect était sous l’influence de l’alcool. Pour le ministère public, il n’aurait pas prêté suffisamment attention à la circulation et a percuté le véhicule de la famille avec « une énorme différence de vitesse ».