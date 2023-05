Deux jours de «sport pour tous» ce week-end au Bois du Cazier à Charleroi

Après trois années d’absence, le week-end "Sport Terrils pour tous" est de retour pour vous faire vivre un moment de détente et de sport gratuit au Bois du Cazier et sur ses terrils. Baskets aux pieds, venez passer un moment agréable et mémorable en famille ou entre amis ! Pour découvrir le site autrement ces samedi et dimanche 3 et 4 juin.

En mettant particulièrement à l’honneur les trois terrils qui entourent le site, le Bois du Cazier vous invite à découvrir les endroits intéressants pour faire du sport, se balader ou se détendre.