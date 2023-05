Futsal - L’Olympic Brunehaut en amical à domicile pour clôturer sa saison

L’Olympic est passé par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel durant les playoffs. Alors que le groupe se préparait à disputer une double confrontation contre Maasmechelen, le club a acté sa montée en ce début de semaine. Un joli cadeau pour Frédéric Duponcheel, qui a soufflé ses 50 bougies lundi. « Bravo à tout mon groupe, c’est plus que mérité pour tout le travail qui a été fourni tout au long de l’année », a commenté le coach.

« Quelle fierté d’avoir travaillé avec un groupe et un staff comme le vôtre », a de son côté indiqué David Morant, le gardien. « Vous m’avez appris beaucoup de choses, autant humainement que sportivement. Frédéric Duponcheel a su créer un groupe, une famille. Et en tant que gardien, je n’ai jamais connu un trio comme le nôtre avec une saine concurrence entre Logan Charlo, Jérémy Masseus et moi »