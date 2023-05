Guerre en Ukraine: le personnel de la centrale nucléaire de Zaporijia tremble face à la menace russe, «ce serait bien pire que Fukushima et que Tchernobyl»

La chaîne britannique « Sky News » a eu l’occasion de s’entretenir avec deux techniciens de la centrale nucléaire. S’ils ne se sont pas croisés pendant les interviews, ils tiennent le même discours.

En effet, ils ont insisté sur les conséquences dramatiques que pourrait avoir cette guerre si la centrale était touchée. « La pollution radioactive et, plus important encore, la contamination couvrira des milliers de kilomètres carrés de terre et de mer. Ce serait bien pire que Fukushima et que Tchernobyl ».