Tennis - Roland-Garros| Ysaline Bonaventure qualifiée pour le 2e tour du double dames

Le duo belgo-hongrois a franchi avec succès le premier tour du double après leur victoire 7-6 (7/5) et 6-3 au détriment des Françaises Alice Robbe (WTA 292) et Alice Tubello (WTA 482) qui bénéficiaient d’une invitation. La rencontre s’est achevée après 1h26 de match.

Plus tôt dans la journée, Maryna Zanevska (WTA 191) et Kimberley Zimmermann (WTA 39) s’étaient qualifiées pour le deuxième tour du double dames en deux sets 6-3, 6-1, aux dépens des invitées françaises Tessah Andrianjafitrimo (WTA 1039) et Fiona Ferro (non classée).