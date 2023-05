Guerre en Ukraine: les États-Unis débloquent une nouvelle tranche d’aide militaire à Kiev, pour 300 millions de dollars

Au moment où la Russie multiplie les bombardements des grandes villes ukrainiennes, le ministère américain de la Défense a précisé qu’il allait fournir immédiatement, en puisant dans ses stocks, des munitions supplémentaires pour les Patriot déjà en possession de Kiev, ainsi que pour les systèmes d’artillerie Himars.

Kiev, qui a annoncé préparer une contre-offensive, recevra également à court terme des systèmes antiaériens de courte portée Avenger et Stinger, des obus pour son artillerie et ses tanks ainsi que des millions de balles et de munitions diverses pour ses soldats, précise le document.