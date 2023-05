«Nevermore 2023»: l’impatience gagne les fans de Mylène Farmer

Sa journée de samedi est déjà parfaitement organisée. « Je compte partir pour Lille en début d’après-midi. Sur le trajet, ce sera une playlist spéciale Mylène Farmer pour se mettre dans l’ambiance. Grâce aux réseaux sociaux, nous sommes plusieurs fans à discuter tous les jours et nous nous retrouverons devant le stade. Pour ce premier concert de la tournée, je serai accompagné de mon mari Benjamin qui n’est pas du tout fan, et de mon meilleur ami, Daniel, lui aussi fan de Mylène », nous confie celui qui ira également applaudir son idole à Bruxelles, au stade Roi Baudouin, le 22 juillet prochain. L’unique date belge de la star pour laquelle des places sont encore disponibles.

Quatre ans après sa résidence parisienne à La Défense Arena qui avait rassemblé plus de 235.000 spectateurs en neuf concerts et six mois après la sortie de son album « L’Emprise », Mylène Farmer entame la tournée « Nevermore 2023 », samedi au Stade Pierre Mauroy, à Villeneuve-d’Ascq, près de Lille. L’impatience des fans est à son maximum. « Je suis excité comme une puce, j’ai eu beaucoup de mal à rester concentré au boulot cette semaine », nous avoue Charles-Hubert, 39 ans, originaire de Trazegnies.

Comme à chaque nouvelle tournée, les fans de Mylène Farmer ne savent pas à quoi s’attendre. L’interprète de « Sans contrefaçon » demeure toujours aussi secrète. « Nous avons appris que Laurent Boutonnat ne participe pas à ce spectacle et que Mylène a fait appel à un nouveau couturier, le Belge Olivier Theyskens, pour la création des costumes », note Charles-Hubert qui a tout de même tenté d’imaginer la scénographie du show. « Les deux derniers spectacles avaient un côté futuriste avec des robots, des images vidéos de vaisseaux, Mylène faisant une entrée à la Défense Arena dans un cercle venant d’un vortex, et beaucoup d’écrans. Pour cette tournée des stades, j’espère un retour à un vrai décor, même si j’imagine qu’il y aura également des écrans selon la configuration du stade. »

Chères, les places !

En France, la catégorie 2 est passée de 89 à 99 €, tandis que le Golden Circle (Pelouse d’Or) est passé de 125 € à 175 €. Même constat pour la catégorie 1 qui a bondi de 135 à 185 € tandis que le Carré d’Or passe, lui, de 185 à 235 €. Une augmentation de 50 € (également constatée sur le prix des places du concert belge) qui a suscité la colère des fans sur les réseaux sociaux. De son côté, la production a préféré ne faire aucun commentaire.

Les prix sont élevés, certes, mais demeurent corrects et justifiés quand on sait que Mylène Farmer propose toujours des spectacles millimétrés et à la pointe de la technologie. L’artiste est toujours parvenue à se démarquer grâce à ses idées avant-gardistes, faisant d’elle une icône de sa génération. 550.000 tickets ont d’ailleurs déjà été vendus pour cette tournée. C’est dire à quel point la popularité de la chanteuse est intacte !