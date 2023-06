Surprise pour les automobilistes qui sont passés près de l’A54: des panneaux affichent une amusante faute de frappe sur plusieurs routes en région de Charleroi

Un Liège, des Lièges...

Les panneaux installés pour signaler les modifications de la circulation suite aux travaux ont de quoi faire sourire, du côté de Jumet. Sur l’A54, à cause d’un chantier, la circulation en direction de Bruxelles est « divisée » en deux au niveau de Jumet. On prend la bande de droite pour aller vers Roux, Courcelles et Gosselies. A gauche pour aller vers Bruxelles... et Lièges. Avec un « s » en trop. Même scénario au niveau de la rue des Fusillés, à Jumet toujours, où à nouveau Liège est passé au pluriel... Rien de gravissime évidemment, simplement de quoi sourire sur la route. Un nouveau petit surréalisme à la belge.