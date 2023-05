Un nouvel adversaire pour Donald Trump? Mike Pence, son ancien vice-président, devrait bientôt officialiser sa candidature aux élections présidentielles 2024

Le mercredi 7 juin, jour de ses 64 ans, le conservateur publiera une vidéo, participera à un meeting à Des Moines dans l’Iowa et sera sur les plateaux de la chaîne CNN, ont confié des proches, sous couvert d’anonymat, à NBC et d’autres.

Il plafonne autour de 3,8% des intentions de vote, loin derrière Donald Trump (53,2%) ou le gouverneur de Floride Ron DeSantis (22,4%), selon la moyenne des derniers sondages effectué par le site RealClearPolitics.

Mais il prépare depuis des mois sa candidature.

Après avoir sorti un livre intitulé «So help me God» («Que Dieu me vienne en aide», non traduit), l’ancien animateur de radio a sillonné le pays, multipliant les prises de paroles dans des Etats susceptibles de faire la différence lors des primaires républicaines.

Il y a deux semaines, ses alliés ont lancé un comité exploratoire de campagne «Committed to America» pour le soutenir.