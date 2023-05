Impressionnant accident sur l’E19 à Hensies: des embarras de circulation seront à prévoir jusqu’à vendredi

« Un camion s’est renversé en déversant sa cargaison. Il y a un risque de devoir raboter la route à cause du mazout répandu. L’autoroute pourrait être fermée entre la frontière et la sortie Dour en direction de Mons jusqu’à demain », indiquait en début de soirée Eric Thiébaut, bourgmestre d’Hensies sur sa page Facebook.

« Le nettoyage ne suffit pas et la chaussée reste glissante », a précisé la Sofico avec son partenaire le SPW Mobilité Infrastructure. « Un micro-rabotage est prévu pour retirer une très fine couche de la voirie pour améliorer l’adhérence et libérer la bande de gauche avant l’heure de pointe jeudi matin. La vitesse sera limitée à 50km/h. »

D’autres travaux sont d’ores et déjà planifiés dès vendredi matin. « Le chantier commencera vers 04h00 ou 05h00 avec un raclage et la pose d’un nouveau revêtement le matin sur la bande d’arrêt d’urgence et la bande de droite. L’après-midi, ce sera au tour de la bande de gauche », a encore précisé la Sofico.