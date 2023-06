Washington juge «regrettable» que Pékin ait décliné une rencontre pour s’entretenir sur la défense et la sécurité

Washington avait invité le ministre chinois de la Défense Li Shangfu à s’entretenir avec M. Austin en marge de la conférence Shangri-La Dialogue sur la défense et la sécurité en Asie-Pacifique. Lors de l’édition précédente, en juin 2022, il avait rencontré le prédécesseur de Li Shangfu, Wei Fenghe.

« Vous m’avez entendu parler à plusieurs reprises de l’importance pour les pays dotés de capacités importantes de pouvoir se parler afin de gérer les crises et d’éviter que la situation ne devienne inutilement incontrôlable », a-t-il souligné, ajoutant que les récentes « interceptions provocatrices de nos avions et de ceux de nos alliés » par la Chine étaient « très préoccupantes ».

Mais l’armée chinoise a déclaré mercredi que l’avion américain avait « pénétré » dans une zone d’entraînement militaire et accusé Washington de « provocation », estimant que l’envoi de navires et d’avions pour « effectuer une surveillance étroite de la Chine nuit gravement à la souveraineté et à la sécurité nationales » de Pékin.