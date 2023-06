New York s’enfonce sous son propre poids, s’alarme une étude: «La cause ne peut pas être endiguée»

Sous cette force, la capitale culturelle et économique des États-Unis, peuplée de 8,5 millions d’âmes, s’enfonce en moyenne d’un à deux millimètres par an.

Dans certains quartiers où les immeubles ont été construits sur des terrains plus meubles ou artificiels, l’affaissement pourrait même atteindre 4,5 mm par an, selon l’étude.

Mais construire moins de tours en béton, verre et acier n’y changera rien, prévient le principal auteur de l’étude, Tom Parsons.

« La cause première de l’affaissement de New York et de la côte Est est tectonique et ne peut pas être endiguée », explique à l’AFP ce géophysicien américain.

Et cet affaissement devrait accélérer l’impact de la montée des eaux provoquée par le réchauffement climatique et la fonte des glaciers.