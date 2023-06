Washington et Tokyo renforcent leur alliance militaire: «Nous sommes unis par nos intérêts et nos valeurs communs»

Le haut responsable américain est en visite à Tokyo pour de brèves discussions bilatérales avant de se rendre au sommet sur la sécurité de Shangri-La à Singapour. En amont d’un entretien avec son homologue japonais Yasukazu Hamada, M. Austin a rappelé que leurs deux pays étaient confrontés à des « défis communs liés au comportement coercitif » de la Chine, « aux dangereuses provocations de la Corée du Nord et à la cruelle guerre choisie par la Russie en Ukraine ».

« Mais nous sommes unis par nos intérêts et nos valeurs communs. Et nous prenons des mesures importantes pour moderniser nos alliances et renforcer notre dissuasion », a-t-il ajouté.

M. Austin a cité la coopération trilatérale avec l’Australie et la Corée du Sud, ainsi que l’augmentation du « rythme, de la portée et de l’ampleur » des manœuvres et des entraînements.

Les forces américaines et japonaises deviennent « plus polyvalentes, plus résistantes et plus mobiles », a-t-il poursuivi, saluant la décision du Japon de se doter d’une capacité de contre-attaque et d’améliorer les échanges d’informations avec Washington. M. Austin est arrivé au Japon mercredi, quelques heures après que la Corée du Nord a tenté, sans succès, de lancer un satellite espion en utilisant une technologie interdite par des résolutions des Nations unies.