Les Engagés plus dépensiers en pubs sur Meta, mais loin derrière les partis flamands

Selon Xavier Degraux, formateur et consultant en réseaux sociaux et marketing de contenu, gestionnaire de projets numériques et maître de conférences à l’ULiège, Les Engagés ont dépensé 23.900 euros dans un total de 327 publicités ciblées différentes avec pour centres d’intérêt spécifiques, surtout l’écologie, l’environnement, les produits durables et l’éthique. Ils précèdent le PTB (48 annonces ciblées pour un montant total de 20.300 euros en sur-représentant, dans ses ciblages, les professionnels de la communication, du journalisme et de la publicité).

D'après le blogueur, Georges-Louis Bouchez est le président le plus sponsorisé par son parti, avec 15.500 euros dépensés au cours des trois derniers mois sur ses comptes Facebook et Instagram, et 66 publicités ciblées, avec un accent sur les finances personnelles, l'immobilier, les PME, les indépendants…

Si on additionne les dépenses publicitaires des pages de parti et celles de leurs président(e)s, c’est le PTB qui offre le plus de revenus à Meta.

À l’échelle nationale, les six partis francophones ne « pèsent » cependant que 9,3 % des dépenses sur Meta de l’ensemble des 13 partis belges. La N-VA et le Vlaams Belang sont les premiers annonceurs politiques du pays (56 % du total). Avec le PTB/PVDA, ils pèsent 12,18 millions d’euros ou trois quarts de la manne totale des partis politiques belges sur Meta depuis avril 2019.