Un départ au Paris Saint-Germain pour José Mourinho? Sa déclaration sème le doute!

L’entraîneur de l’AS Rome, José Mourinho, dont le nom circule en Europe notamment au PSG, a assuré mercredi vouloir rester à l’AS Rome, tout en se disant « fatigué » après la défaite en Ligue Europa contre Séville.

« Je veux rester mais mes joueurs méritent plus, je mérite plus. Je ne veux pas me battre plus pour ça. J’en ai marre d’être entraîneur, communicant, le porte-parole du club », a déclaré Mourinho en conférence de presse, ajoutant vouloir « rester, mais dans de meilleures conditions pour pouvoir donner le meilleur de moi-même ».