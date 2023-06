José Mourinho craque complètement après la finale d’Europa League et prend à partie les arbitres sur le parking: «C’est une p*tain de honte!» (vidéo)

Mourinho avait déjà étalé son amertume contre le corps arbitral face aux médias. « J'ai dit à mes garçons : ‘soit on sort avec la coupe, soit on sort morts’ », a-t-il déclaré sur Sky Italia. « Nous sommes morts, à la fois de fatigue physique et mentale, mais aussi parce que c'est une défaite injuste, il y a tellement d'épisodes à raconter. Nous avons eu une grande finale, intense et virile, mais c'est injuste. L'arbitre semblait espagnol. Il n'a pas donné toute une série de cartons jaunes et la chose injuste est que Lamela, qui aurait dû prendre un deuxième carton jaune, a ensuite marqué son tir au but ».