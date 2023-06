Les chambres d’hôtes Airbnb ou Booking.com de plus en plus utilisées pour le commerce du sexe: «Dans les grandes villes, le phénomène est très populaire»

Les propriétaires et les voisins ne sont pas toujours au courant de ce qui se passe dans leurs locaux. C’est précisément cet anonymat qui attire les travailleurs du sexe étrangers, mais il a aussi ses inconvénients. En effet, la traite des êtres humains organisée reste plus facilement sous le radar de cette manière, écrit Gazet van Antwerpen ce jeudi.

Selon la police judiciaire fédérale (PJF), les travailleurs du sexe (étrangers) réservent de plus en plus souvent des chambres sur des plateformes en ligne telles que Booking.com ou Airbnb. « Dans les grandes villes surtout, le phénomène est très populaire », peut-on lire. « Surtout à Bruxelles, Anvers, Gand et Hasselt, nous rencontrons l’accueil à domicile dans les hébergements touristiques lors de huit contrôles sur dix », explique un chercheur. « Les personnes qui travaillent illégalement préfèrent ne pas se faire remarquer. C’est pourquoi de nombreux travailleurs du sexe ne restent que quelques jours au même endroit et déménagent ensuite dans une autre résidence touristique. Cela permet notamment d’éviter que les voisins ne s’aperçoivent de quoi que ce soit.

L’organisation humanitaire Payoke est également préoccupée par l’augmentation du travail sexuel dans les résidences touristiques. « Ce problème doit être abordé au niveau européen. Après tout, ce sont de grandes plateformes internationales qui facilitent cette activité et qui opèrent dans toute l’Europe ».

Au niveau fédéral belge, la commission parlementaire spéciale sur la traite des êtres humains a fait un premier pas mercredi. Dans ses recommandations, elle préconise un plan de lutte contre la traite des êtres humains, tant dans le secteur hôtelier que dans celui de la location touristique à court terme.

