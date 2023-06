Ils viennent de loin pour nettoyer le trou de mine d’Ovillers-la-Boisselle

Le bruit des débroussailleuses envahit la campagne qui entoure le trou de mine d’Ovillers-la-Boisselle, célèbre lieu de mémoire lié à la Grande guerre en Picardie, en ce vendredi 26 mai. Tout autour du vertigineux cratère, hommes et femmes s’activent pour tondre, tailler les buissons et chasser les chenilles processionnaires. Ils viennent du Royaume-Uni, d’Écosse, des Pays-Bas ou encore d’Allemagne, quelques Français font aussi partie de cette fine équipe qui se réunit une fois par an pour entretenir les lieux bénévolement.

« Un lieu cathartique »

« Cette année, nous sommes une trentaine, salue Iain Fry, vice-président de la Lochnagar Crater Foundation, association britannique qui gère le site avec son propriétaire Richard Dunning. Au début, Richard faisait l’entretien lui-même, accompagné des premiers amis du cratère qui devaient être cinq ou six. Puis c’est devenu très organisé dans les années 2000 et maintenant, il y a du monde qui vient chaque année. De plus en plus de personnes des environs s’impliquent, cela nous touche ».