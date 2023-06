Élections 2024 à Mons: Nicolas Martin n’est pas certain de vouloir rempiler comme maïeur, «Je dois encore en discuter avec mes proches»

Lire aussi Le coq de Ghlin a retrouvé sa place en haut de l’église: il a été reçu par un étonnant comité d’accueil

« Ce qui est important pour moi est de mettre en place une nouvelle génération, ce que j’ai fait dès 2018 », explique Nicolas Martin. « Je vais travailler sur la liste communale 2024 et y mettre des jeunes dans la vingtaine pour préparer la suite. Il y a encore un an et demi de travail pour développer et embellir la ville. Mais c’est beaucoup d’investissement personnel, je termine tous les jours vers 2h, 2h30 du matin. Je ne me plains pas, mais quant à la suite, il faudra prendre le temps de la réflexion. »