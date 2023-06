Stéphane Plaza bientôt papa? À 52 ans, l’animateur se dit «enfin» prêt à fonder une famille: «Je vais me donner les moyens de le faire»

Rencontré au Festival de Télévision de Monte-Carlo l’an dernier, Stéphane Plaza nous avait confié qu’il n’était pas forcément attiré par la paternité. « Il faut bien tomber pour ça, avoir la bonne personne en face », disait-il. « Après, tout est possible dans la vie ! C’est pas que ça ne m’intéresse pas, mais la paternité, ça se travaille à deux. On ne fait pas un enfant pour soi, mais pour fonder une famille. Ceci dit, je pense que le monde est dangereux en ce moment. Quand on voit tout ce qui se passe, peut-être que l’avenir me fait peur… »

Un point de vue qu’il partageait à nouveau en avril 2023, sur Europe 1, où il expliquait qu’il ne voulait pas d’enfant : « Le monde me fait peur. C'est un choix qui peut changer, objectivement. Après, il y a des choix de vie. Avoir un enfant, c'est bien mais faut-il être là pour son enfant (…) Faut avoir du temps, faut pouvoir aimer, faut trouver la bonne personne. Évidemment, si vous me demandez aujourd'hui à 53 ans : qu'est-ce que je vais faire et à qui je vais léguer ça ? Je peux me poser des questions sur la suite. Pour l'instant, je n'ai pas de regrets sur ce que j'ai fait. »