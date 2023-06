L’humanitaire Olivier Vandecasteele s’exprime pour la première fois depuis son retour d’Iran: «Je vais bien»

de videos

L’ampleur de votre soutien m’émeut profondément. Je suis ébahi par toutes vos actions et attentions – petites et grandes. Au travers des pétitions, tribunes, manifestations, bannières, dessins, cartes et lettres, je découvre tous ces mots d’amis, de collègues, d’écoliers, d’académiques, d’artistes, de sportifs, de membres de la société civile, et plus largement de tous ces compatriotes belges et européens qui se sont mobilisés pour me rendre la liberté… Liberté chérie. Votre soutien, combiné aux nombreux efforts du gouvernement et de leurs équipes, ont fait la différence.