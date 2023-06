«Section de recherches»: tout ce qu’il faut savoir sur le retour de la série

Un an après avoir fait leurs adieux aux téléspectateurs dans un double épisode final marqué par le retour de nombreux anciens comédiens, dont Linda Hardy et Jean-Pascal Lacoste… Xavier Deluc, Franck Sémonin et Fabienne Carat ont tourné un autre double épisode de « Section de recherches » à La Réunion, plus précisément dans la forêt de Bélouve, au sein du parc national de l’île, précisent nos confrères d’Allocine.fr.

Intitulé « Mortelle randonnée », cet inédit suivra le fraîchement retraité commandant Bernier (Deluc) et ses anciens collègues partir en trek. Une ascension idyllique de courte durée : à peine arrivés dans leur gîte qu’une personne de leur groupe est retrouvée morte, suspendue à un arbre, dans une mise en scène macabre. Privé de tout moyen de communication, Bernier est obligé de reprendre du service pour une nouvelle enquête déconcertante. « Entre esprits de la forêt, croyances locales et une nature déchaînée, la Section de recherches plonge au cœur des secrets de l’île », ajoute Allocine.fr.