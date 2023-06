Guerre en Ukraine: l’accueil des réfugiés ukrainiens a varié selon leur nationalité, affirme le Conseil de l’Europe

Des inégalités de traitement ont été signalées à l’égard des non-Ukrainiens, tels que les personnes originaires de pays asiatiques ou africains, leurs conditions de protection semblant être « d’un niveau bien inférieur », selon ce rapport sur l’année 2022 de sa commission contre le racisme et l’intolérance (ECRI) qui évoque les pays d’accueil frontaliers de l’Ukraine.

Des inégalités de traitement ont aussi été signalées aux postes de contrôle ukrainiens, où des Roms et des personnes originaires de pays asiatiques ou africains, ou perçues comme telles, se sont retrouvées en bout de file pour quitter l’Ukraine.

La guerre de la Russie contre l’Ukraine a également conduit des centaines de milliers de citoyens russes à s’installer dans des États où ils n’avaient pas besoin de visa d’entrée. L’ECRI constate avec satisfaction que les autorités et les organismes de promotion de l’égalité sont intervenus rapidement pour dissiper les premières manifestations d’hostilité et les discours de haine, mais souligne la nécessité d’être extrêmement vigilant.

L’ECRI dénonce aussi « le récit mensonger des dirigeants russes, au plus haut niveau politique, décrivant le gouvernement ukrainien démocratiquement élu et les Ukrainiens qui ne se considèrent pas comme ’pro-russes’ comme des néonazis ». Un discours « absurde, nauséabond et qui souille la mémoire des millions de victimes du nazisme ».