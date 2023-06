Leila, reine de la route: «Ce métier est toujours dangereux pour les femmes»

Un recruteur m’a contactée via Messenger, il m’avait repérée sur des posts avec des candidates et de là, ils m’ont cherchée.

J’avais un grand besoin de reconnaissance qui n’était pas comblé. Je me suis dit que cela pouvait me rebooster en confiance en moi de me voir faire mon métier à la télé. Et pour avoir des chouettes souvenirs quand j’aurai vieilli.

Est-ce que la présence des caméras change votre manière d’être ?

Bien sûr que oui ! On se sent observée, donc il y a une pression, on fait attention à ce qu’on dit, à ce qu’on fait évidemment. On est plus vigilant à ne pas faire ni dire de bêtises.

Entre votre première participation et la suivante, avez-vous ressenti une différence ?

Je me suis sentie de mieux en mieux. Je me suis habituée à ce que les caméras soient présentes.

Est-ce que la chaîne vous demande de créer un compte Instagram pour booster votre image et donc le programme ?

Oui, ils m’ont demandé mais ne m’y ont pas obligée. Je ne suis pas réseaux sociaux, j’ai à peine facebook parce que je manque de temps, je travaille 65 h par semaine. J’ai repris une activité sportive et je vais voir ma grand-mère tous les week-ends. Je n’ai pas besoin de réseaux sociaux dans ma vie, je n’en vois pas l’intérêt, la chaîne l’a bien compris.

Les autres candidates, les connaissiez-vous d’avant vu qu’il y a peu de femmes dans la profession ?

Non, aucune ! Dans la boîte où je travaille, on est deux femmes pour dix chauffeurs. Je ne connaissais pas les filles de l’émission, mais grâce à cela, je suis devenue amie avec Lexie. J’avoue que j’ai regardé l’émission aussi curieuse de découvrir comment les autres filles se débrouillaient dans leur camion. C’était super intéressant pour moi qui suis dans le métier.

Est-ce que l’émission aide à féminiser le métier ?

Oui, je le vois. Depuis trois, quatre ans, on voit de plus en plus de femmes qui se lancent et je crois que l’émission y est pour beaucoup.

Vous est-il arrivé de subir des remarques sexistes ?

J’en ai eu oui, du genre : ça va aller pour manœuvrer ? Me prendre de haut, c’est arrivé. Mais les mentalités sont en train de changer.

Ce métier est-il dangereux pour une femme ?

Moi, j’ai une technique efficace : je sors le moins possible de ma cabine et je montre le moins possible que je suis une femme… comme ça je ne suis pas embêtée du tout. Il y a un danger oui. Je suis toute petite, je pèse moins de 60 kg. Face à un homme qui m’agresserait, je ne ferais pas le poids… Vu comme cela, n’importe quelle femme serait en danger même si elle n’est pas chauffeur routier, vous savez.

Et vous avez vécu une agression ?

Un jour, un type sur un chantier, pendant que j’étais en train de décharger, me fixait avec un regard pervers en marmonnant des paroles salaces… Je ne me suis pas laissé déstabiliser : j’ai foncé sur lui, j’ai pointé mon doigt sur son nez et lui ai dit que s’il continuait, j’appellerais la police. Il s’est calmé de suite.