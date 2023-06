Une fuite de gaz sur la Chaussée Brunehault à Péronnes: plusieurs riverains ont été évacués

Un périmètre de sécurité a été défini. Les services de secours ont dû procéder à l’évacuation des habitations situées dans les alentours. La police de Binche-Anderlues s’est également déplacée sur place. Elle a bloqué la route et se charge de rediriger les automobilistes. Étant donné que la circulation n’était déjà plus possible que d’un côté, les automobilistes ne peuvent plus l’emprunter pour le moment.