Disparition de Maddie McCann: «Un certain nombre d’objets» pouvant être liés à la petite fille disparue ont été saisis par la police!

D’après le parquet de Braunschweig, la police aurait « saisi un certain nombre d’objets » dans le cadre de l’affaire Maddie McCann lors des fouilles organisées la semaine dernière dans le sud du Portugal, mais aucun lien n’aurait pour l’heure pu être établi avec l’affaire. « On ne peut pas encore dire si des éléments ont un lien avec la disparition de la petite fille. Ceux-ci feront l’objet d’une évaluation dans les jours et semaines à venir », explique le procureur allemand.

La police judiciaire avait précisé la semaine dernière dans un communiqué que « le matériel recueilli sera remis aux autorités allemandes », lesquelles affirment depuis 2020 avoir la conviction que la fillette britannique est morte et soupçonnent un agresseur sexuel multirécidiviste allemand déjà incarcéré dans son pays pour un viol au Portugal.