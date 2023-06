La commune de Woluwe-Saint-Lambert va inaugurer un terrain multisports au nom d’Eliot Matazo

Toujours en contact

Très attaché à sa commune et à son quartier d’origine, Eliot et la Fondation Classico Sports, qui le représente, entretiennent des contacts réguliers avec le service des Sports et l’échevin Eric Bott depuis plus d’un an. Il était, par exemple, le parrain des Victoires du Sport et de l’Avenir 2022, cérémonie récompensant les meilleures performances sportives réalisées par les clubs et athlètes de la commune.