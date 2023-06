Des centaines de personnes présentes aux obsèques de Carène Mezino, l’infimière poignardée au CHU de Reims: «Ta disparition tragique nous met en colère»

Dès 08h00, de nombreux professionnels de santé sont entrés en blouse blanche dans la basilique Saint-Remi de Reims, qui peut accueillir 1.200 personnes. La famille de Carène Mezino avait invité, dans l’avis de décès, « les personnes de la fonction publique » à venir « dans leur tenue de fonction », « afin de souligner leur engagement ». Des agents de la protection civile portaient dès lors, eux aussi, leur uniforme professionnel.

Carène Mezino a été attaquée au couteau le 22 mai au sein même du CHU de Reims, dans l’est de la France, par un homme de 59 ans, schizophrène et paranoïaque, qui a aussi blessé une secrétaire médicale. Ce Rémois célibataire et sans profession, mis en examen pour « assassinat » et « tentative d’assassinat », avait expliqué vouloir « se venger » du « personnel hospitalier ».