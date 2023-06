«Dinner in the sky» se paie la butte du Lion, à Waterloo, jusqu’au 29 juin pour sa 12e édition

En l’air

La plate-forme proposant 32 places assises, réparties en huit tables rondes, s’articule autour d’une cuisine centrale de quatre mètres de long, où évoluent chef et brigade. Un menu quatre services (deux entrées, un plat et un dessert) sera quotidiennement orchestré, cuisiné et servi par le toqué gastronomique du jour à midi, 19h00 et 21h30. Une version cocktail est également programmée l’après-midi durant les week-ends.